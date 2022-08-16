Карьера полузащитника сборной Украины в Серии А подходит к концу. Руслан Малиновский перейдет в другой клуб.

Уход Руслана Малиновского из Аталанты – дело ближайших дней. После трех сезонов в Бергамо 29-летний хавбек сборной Украины продолжит свою карьеру в другом клубе.

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Руслан понял, что в сезоне 2022/23 он не будет первой опцией Джан Пьеро Гасперини на своей позиции. Украинец хочет получить гарантии игрового времени и больше свободы на поле.

Сейчас самым активным претендентом на Малиновского является Ноттингем Форест, ведущий переговоры с Аталантой и агентами футболиста. Интересно, что накануне появилась информация, что Руслан не хочет переходить в этот клуб, поскольку имеет более привлекательные варианты в АПЛ и чемпионате Франции.

"Будущее Малиновского все дальше и дальше от Бергамо. Его продажа близка", – делает вывод Tutto Atalanta.

Соответственно, выездной матч против Сампдории в первом туре Серии А-2022/23, вероятно, стал последним для Руслана в футболке Аталанты. Украинец вышел на замену в конце игры и отдал голевую передачу.

За три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Его контракт с итальянским клубом действует еще год, а бергамаски просят за него 20-22 миллиона евро.

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