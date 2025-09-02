Оформление трансфера Ляпорта из Аль-Насры в Атлетик теперь практически невозможно. После сложной сделки, которая затянулась до последних минут, Аль-Наср не смог вовремя подать документы. Как информирует Marca, закрыть эту сделку не получается.

Атлетик работает над решением ситуации, но реальность такова, что Ляпорт уже столкнулся с ситуацией, похожей на ту, что была у Давида де Хеа в 2015 году. Если ФИФА не одобрит сделку, клубам придется ждать зимнего трансферного окна.

С Ляпортом был согласован трехлетний контракт – он должен был вернуться в Сан-Мамес спустя восемь лет после выступления за Манчестер Сити и двух сезонов в Саудовской Аравии.

Контракт центрального защитника с Аль-Насром действовал до 2026 года с зарплатой в 25 миллионов евро за сезон. Арабы заплатили Сити 27,5 миллионов евро за его подписание, и Атлетику, Ляпорту и Аль-Насру пришлось вести сложные переговоры, которые бы удовлетворили всех. В итоге сделка затянулась до последней минуты, из-за чего документы были отправлены с опозданием.

