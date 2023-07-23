Андерлехт намеревался отпустить Михайличенко в Динамо Загреб, но трансфер оказался под угрозой, сообщает Voetbalnieuws.

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Дело в том, что бельгийцы сначала согласились отпустить Богдана за 800 тысяч евро, но позже захотели получить больше. Решение зависит от Динамо Загреб, которое может как согласиться, так и отклонить запросы Андерлехта. Интересно, что Михайличенко уже в пятницу прибыл в Загреб, чтобы пройти медосмотр.

Напомним, Михайличенко перешел в Андерлехт в августе 2020 года из Зари за 500 тысяч евро, но не сумел закрепиться в бельгийском клубе. Прошлый сезон он провел в аренде в Шахтере (2 гола и 5 ассистов в 32-х матчах), однако "горняки" не захотели выкладывать за игрока немалую сумму (СМИ писали об опции выкупа в 2,5 млн евро). После возвращения в Андерлехт Богдана сначала отправили тренироваться с резервной командой, однако впоследствии главный тренер Брайан Ример взял его на первый сбор.

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