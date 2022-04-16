Полузащитник Мариуполя Дмитрий Мишнёв не перейдет в Зорю, сообщает программа "ТаТоТаке".

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Трансфер 28-летнего хавбека должен был состояться еще зимой, однако впоследствии стороны решили, что Дмитрий доиграет сезон в команде Остапа Маркевича и переберется в лагерь луганчан в статусе свободного агента уже летом.

Война смешала все планы украинских клубов – сейчас Мишнев находится в Турции, где тренируется с Шахтером и даже принял участие в благотворительных матчах против Олимпиакоса и Лехии. По информации источника, игроки Мариуполя, которые хорошо себя зарекомендуют во время благотворительного турне, могут остаться в Шахтере на постоянной основе.

Напомним, Мишнёв – воспитанник Мариуполя, за который и провел всю свою карьеру. В текущем сезоне сыграл за азовцев в 17 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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