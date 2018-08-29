Трансфер экс-форварда Милана Ньянга в Динамо на грани срыва

Нападающий Торино Мбайе Ньянг, скорее всего, не усилит киевское Динамо. Игрок сборной Сенегала получил уже другой вариант, но проблема не только в этом.

На прошлой неделе появилось сообщение об интересе Динамо к экс-форварду Милана Ньянгу. В программе "Татотаке" Константин Андриюк подтвердил эту информацию. Правда есть очень существенные нюансы, которые стоят на пути перехода.

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Журналист заявил, что Торино, который летом выкупил у "россонери" 23-летнего сенегальца за 12 миллионов евро, не может договориться с киевским клубом о цене.

Еще одной причиной крайне вероятного срыва трансфера является вылет Динамо из Лиги чемпионов. Президент клуба Игорь Суркис потерял возможность заработать 30 миллионов евро призовых, поэтому вряд ли станет подписывать дорогого снайпера для выступлений в Лиге Европы, где доходы в 5 раз меньше.

На то, что от результата матча с Аяксом зависят будущие трансферы, намекал накануне гендиректор киевлян Резо Чохонелидзе.

️️ #Mercato Express

Niang à Rennes en attendant Ben Arfa ?

Mariano Diaz retourne au Real

Schalke tente le coup pour Nicolas Pepe

Khaoui dans le viseur de Caen pic.twitter.com/NEmxKyexhS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 29 серпня 2018 р.

Отметим, что французские СМИ сегодня, 29 августа, начали активно сватать Мбайе в Ренн. Трансфер очень близок, подтверждают итальянские источники.

Transfermarkt оценивает форварда в 10 миллионов евро. В чемпионате Италии Ньянг забил 17 мячей и отдал 14 ассистов за 107 матчей, в том числе за последний сезон в Торино в его активе 4+3 по системе гол+пас.

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