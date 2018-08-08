Трансфер Ярмоленко в Боруссию Д: УЕФА и ФИФА следят за ситуацией с "платежом солидарности"

Председатель СДЮШОР Юность Геннадий Прокопович рассказал о ходе расследования дела о "платеже солидарности" за трансфер Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Д.

Конфликт по делу о "платеже солидарности" за переход Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Д в 2017 году уже вышел на международный уровень. За ситуацией следят ФИФА и УЕФА. Об этом рассказал руководитель черниговской СДЮШОР Юность Геннадий Прокопович.

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"Следят за развитием событий и в УЕФА. Ситуация, на мой взгляд, обидная. Она ставит под удар в глазах международного сообщества весь украинский футбол. Речь о присвоении 150 тыс. евро. Это те средства, которые должны были быть направлены на нужды воспитанников специализированной детско юношеского школы олимпийского резерва по футболу Юность Черниговской областной государственной администрации.

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Считаю, что это дело чести для наших правоохранителей – вернуть детям средства, которые были присвоены мошенниками. Также доведение этого дела до суда – принципиально важно с точки зрения международного имиджа украинского футбола. Если в УЕФА и ФИФА не получат объяснений и доказательств, с украинскими ФК просто никто не захочет иметь дело. Этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", – цитирует Прокоповича официальный сайт ФФУ.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту перечисления "платежа солидарности" за трансфер Ярмоленко сторонней организации с похожим названием.

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