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Трансфер Ярмоленко в Боруссию Д: УЕФА и ФИФА следят за ситуацией с "платежом солидарности"

14:43 48 Читати українською
Трансфер Ярмоленко в Боруссию Д: УЕФА и ФИФА следят за ситуацией с "платежом солидарности"
Андрей Ярмоленко в Боруссии Д / фото: Fussball Magazin

Председатель СДЮШОР Юность Геннадий Прокопович рассказал о ходе расследования дела о "платеже солидарности" за трансфер Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Д.

Конфликт по делу о "платеже солидарности" за переход Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Д в 2017 году уже вышел на международный уровень. За ситуацией следят ФИФА и УЕФА. Об этом рассказал руководитель черниговской СДЮШОР Юность Геннадий Прокопович.

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"Следят за развитием событий и в УЕФА. Ситуация, на мой взгляд, обидная. Она ставит под удар в глазах международного сообщества весь украинский футбол. Речь о присвоении 150 тыс. евро. Это те средства, которые должны были быть направлены на нужды воспитанников специализированной детско юношеского школы олимпийского резерва по футболу Юность Черниговской областной государственной администрации.

Динамо сделало официальное заявление относительно платежа солидарности по Ярмоленко, в котором обвинило ФФУ

Считаю, что это дело чести для наших правоохранителей – вернуть детям средства, которые были присвоены мошенниками. Также доведение этого дела до суда – принципиально важно с точки зрения международного имиджа украинского футбола. Если в УЕФА и ФИФА не получат объяснений и доказательств, с украинскими ФК просто никто не захочет иметь дело. Этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", – цитирует Прокоповича официальный сайт ФФУ.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту перечисления "платежа солидарности" за трансфер Ярмоленко сторонней организации с похожим названием.

Боруссия Д прокомментировала ситуацию вокруг трансфера Ярмоленко из Динамо

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