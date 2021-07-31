Переезд Романа Яремчука в Португалию принес солидную сумму денег в казну двух его бывших клубов.

"Орлы" подписали 25-летнего форварда. За 75% прав на Романа Бенфика заплатила 17 млн евро, сообщает A Bola.

Яремчук официально перешел в Бенфику

В контракте, который рассчитан до лета 2026, прописана солидная сумма отступных – 100 млн евро. Также ожидается, что от трансфера заработает не только Гент, но и Динамо. В частности, киевляне пополнят бюджет на около 4-5 миллионов евро.

Заметим, Роман Яремчук именно из украинского столичного гранда перебрался в Лигу Жупиле, где провел четыре хороших сезона – 152 матча, 61 гол и 18 ассистов.

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