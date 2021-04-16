Форвард сборной Украины настроен решить все вопросы относительно своего перехода в новый коллектив до начала Евро-2020, информирует HLN.

Курьезный дубль Безуса принес победу Генту в чемпионате – Яремчук приложился к первому взятию ворот

Яремчук хочет завершить все до чемпионата Европы, чтобы можно было сконцентрироваться на турнире сполна. По информации источника, Гент на фоне таких пожеланий Романа определился с финансовой стороной вопроса. "Буйволы" хотят выручить за трансфер около 20 млн евро, а минимальная сумма – 15 млн.

Напомним, Яремчук присоединился к Гента в 2017-м из Динамо. Контракт Романа с бельгийцами действующий до 2025 года, а портал Transrermarkt оценивает его в 13 млн. В нынешнем сезоне нападающий провел 36 матчей, в которых отличился 6 ассистами и 18 голами.

К слову, Евро-2020 для Украины начнется 13 июня матчем с Нидерландами. В группе С "сине-желтые" также сыграют с Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

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