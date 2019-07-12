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Трансфер Гризманна в Барселону принесет Реал Сосьедаду значительную сумму

19:27 58 Читати українською
Трансфер Гризманна в Барселону принесет Реал Сосьедаду значительную сумму
Антуан Гризманн / фото из соцсетей

Бывший клуб Антуан Гризманн получит немалую прибыль от перехода француза в Барселону.

Мадридский Атлетико заплатит Реал Сосьедаду 24 миллиона евро после того, как Антуан Гризманн покинул Ванда Метрополитано и присоединился к Барселоне.

Гризманн официально перешел в Барселону

Все дело в том, что француз является воспитанником "бело-синих". Когда футболист переходил в состав "матрасников" за 30 миллионов евро, клубы прописали пункт о выплате 20% от суммы последующей продажи футболиста.

Интересно, что Реал Сосьедад потратил во время летнего трансферного окна на новичков всего 23,5 млн евро.

Барселона не доплатила внушительную сумму за Гризманна – официальное заявление Атлетико

Напомним, Атлетико получил от Барсы за своего основного форварда 120 млн евро. Контракт 28-летнего француза с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Атлетико Атлетико Барселона Барселона Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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