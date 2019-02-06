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Трансфер Гамшика в китайский клуб оказался под угрозой срыва – известна причина

21:45 51 Читати українською
Трансфер Гамшика в китайский клуб оказался под угрозой срыва – известна причина
Марек Гамшик / Фото ФК Наполи

Возникли сложности с переходом капитана Наполи Марека Гамшика в китайский клуб.

Руководство Наполи приостановило трансфер своего полузащитника Марека Гамшика в китайскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

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Дело в том, что способ оплаты суммы, о которой договорились клубы, не соответствует ранее согласованному.

Стоит отметить, что в заявлении неаполитанцев не указано, о каком именно клуб идет речь. Ранее в СМИ была информация, что Гамшик станет игроком Далянь Ифан.

Напомним, Гамшик выступает за Наполи с 2007 года. За это время игрок провел за клуб 519 матчей, в которых отличился 121-м голом и 111-ю ассистами.

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