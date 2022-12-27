21-летний испанец по-прежнему в режиме ожидания. Манчестер Сити еще письменно не одобрил трансфер, утверждает AS . Сейчас Ферран ожидает решения "горожан" в отеле неподалеку от Барселоны.

Манчестер Сити придется отдать Валенсии часть денег за Торреса – набежала немалая сумма

"Блаугранас" уже перенесли официальную презентацию футболиста, запланированную в 11:00 во вторник, 28 декабря. Манчестер Сити, к слову, получит 55 миллионов евро за сам трансфер, еще 10 млн предусмотрены в виде бонусов за победу в Лиге чемпионов или завоевание "Золотого мяча".

Напомним, в текущем сезоне Торрес провел за "горожан" 7 поединков, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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