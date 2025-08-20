Форвард Брентфорда Йоан Висса больше не желает быть одноклубником Егора Ярмолюка.

Брентфорд отклонил последнее предложение Ньюкасла по Йоану Виссу. Как информирует The Athletic, "пчелы" отклонили предложение на сумму 35 млн фунтов стерлингов + 5 млн фунтов стерлингов в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что Брентфорд согласится отпустить Висса за 60 млн фунтов стерлингов. Сам форвард настаивает на этом трансфере.

Висса стал очередным "бунтовщиком" АПЛ наряду с Александром Исаком (Ньюкасл) и Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед). Исак хочет перейти в Ливерпуль, а Гарначо – в Челси. Что интересно, Висса должен стать заменой именно Исаку.

