На Евро-2024 определились все участники четвертьфиналов. В восьмерку лучших пробились все фавориты, на звание сенсации претендует разве вылет итальянцев, которые совершенно справедливо уступили Швейцарии. Пока не впечатляет своей игрой и сборная Англии, которая была раскритикована британскими обозревателями после сложнейшей победы над словаками. Нелегко было и португальцам, лишь в серии послематчевых пенальти сумевших переиграть словенцев. Отдельного внимания заслуживает Криштиану Роналду, который до сих пор не смог отличиться на континентальном первенстве в основное время.

Несмотря на вылет сборной Украины еще на стадии группового этапа, некоторые игроки "сине-желтых" не сходят со страниц иностранных изданий из-за своего удачного выступления на Евро. Одно из "белых пятен" коллектива Сергея Реброва – Николай Шапаренко, заинтересовавший римский Лацио. Еще один динамовец – Владимир Бражко – пребывает на радарах вице-чемпиона Нидерландов Фейеноорда. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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