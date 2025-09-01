Артем Довбик согласился перейти в Милан. Джанлука Ди Марцио сообщал, что украинец может оказаться в стане "россонери" вне обмена на Сантьяго Хименеса. В этом случае Рома переключилась бы на форварда Монако Бреля Эмболо. Однако позже стало известно, что форвард сборной Швейцарии уже согласовал условия личного контракта с Ренном. Вариант с Ромой окончательно отпал.

Обмен Довбыка на "украинца" из Милана: спортивный директор Ромы сделал категорическое заявление

Gazzetta dello Sport проинформировала, что переговоры между Ромой и Миланом по обмену Довбика на Хименеса зашли в тупик. Стороны не пришли к согласию и на данный момент маловероятно, что сделка состоится.

Агент Хименеса запросил дополнительное время, что отпугнуло Рому – столичный клуб больше не был уверен в том, что переговоры стоит продолжать. Согласно Даниэле Лонго, клубы разошлись во мнениях относительно суммы отступных. Милан выступал за обмен форвардами на правах аренды, в то время как "джаллоросси" были настроены на окончательную продажу.

В 23:54 по Киеву Джанлука Ди Марцио сообщил, что обмен форвардами между Ромой и Миланом окончательно заблокирован.

