Переход форварда сборной Украины Артема Довбика из Ромы в Вильярреал не состоится.

Трансфер Артема Довбика в Вильярреала сорвался, информирует журналист Маттео Моретто. При этом причин он не называет. Ранее сообщалось, что "желтая субмарина" хотела арендовать форварда, тогда как Рома настаивала на полноценной продаже игрока.

Санчо дал Роме окончательный ответ – во время встречи двух сторон произошел неожиданный поворот

Согласно информации Уго Трани (Teleradiostereo – 92.7), спортивный директор Ромы Фредерико Массара сейчас находится в Лондоне, занимаясь трансферами. Он ведет переговоры с Вест Хэмом по Лоренцо Пеллегрини, а также ждет от клубов предложений по Довбику. Он хочет продать Артема, но ни один из английских клубов не заинтересован в прямом приобретении форварда.

Лоренцо Пес (Teleradiostereo - 92.7) дополняет: Ньюкасл заинтересован в услугах украинца, но "сороки" также не рассматривают полноценный трансфер.

Римский клуб приобрел Довбика у Жироны в августе 2024 года за 30,5 миллионов евро. В прошлом сезоне Артем забил 17 голов и отдал четыре ассиста в 45 матчах за Рому.

Довбык оказался за спиной конкурента с давней болезнью, рождения украинского ван Перси