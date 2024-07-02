Нападающий Жироны и сборной Украины Артём Довбик в ближайшие несколько дней станет игроком Атлетико.

Руководство Жироны ожидает, что в ближайшие дни Атлетико заплатит клаусулу в 40 млн евро, которая предусмотрена в контракте Артёма Довбика. Об этом информирует авторитетный инсайдер Ирен Хункера. Согласно источнику, в услугах украинца были заинтересованы несколько клубов, но форвард уже дал согласие стать игроком "кольчонерос" – Артём сказал мадридскому клубу заветное "да".

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Ранее Атлетико призывал Жирону снизить цену на украинца из-за его провального выступления на Евро-2024. В трёх матчах с Румынией, Словакией и Бельгией Довбик не смог оформить ни одного голевого действия.

Сообщалось, что в интерес к Довбику начал проявлять Милан, который ищет центрфорварда на замену Оливье Жиру.

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