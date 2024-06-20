Атлетико не может никак договориться с Жироной по переходу Артема Довбика.

"Матрасники" хотят видеть в своей команде украинского форварда, который получил звание лучшего бомбардира чемпионата Испании в сезоне 2023/24.

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Атлетико начал переговоры с Артемом Довбиком и они находятся на продвинутой стадии. Но с Жироной до сих пор не удается договориться. Об этом сообщает Relevo. Каталонцы просят около 40 миллионов евро за украинского форварда и пока переговоры зашли в тупик.

Напомним, что Артем Довбик присоединился к Жироне в 2023 году. Всего за "красно-белых" он сыграл в 39 матчах во всех турнирах. В активе украинца 24 гола и 10 результативных передач.

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