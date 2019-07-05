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Трансфер Де Лигта в Ювентус на грани срыва – ПСЖ и Барселона опережают туринцев

12:51 228 Читати українською
Трансфер Де Лигта в Ювентус на грани срыва – ПСЖ и Барселона опережают туринцев
Маттейс Де Лигт / Reuters

Будущее защитника Аякса Маттейса Де Лигта остается неопределенным.

Чемпион Италии столкнулся с проблемами во время переговоров по центрбека, информирует Sport.es.

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Аякс остался недовольным финансовыми предложениями туринцев за Де Лигта. Ювентус готов отдать за лидера амстердамцев 50 миллионов евро сразу плюс 20 млн бонусами, однако у руководства нидерландцев свои планы. Они требуют за игрока сборной Нидерландов 75 миллионов без прописанных бонусов. К этой отметки значительно ближе ПСЖ и Барселона, которые уже сделали предложения в размере 70 млн.

Напомним, Ювентус этим летом подписал на правах свободных агентов Рэмзи, Рабьо и Буффона.

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Италия Трансферы Барселона Барселона Ювентус Ювентус Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт ПСЖ ПСЖ Испания Франция Нидерланды Аякс Аякс
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