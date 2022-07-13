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Проблемой остается и долг перед де Йонгом. В предыдущие годы Барселона уговорила нидерландца на сокращение зарплаты, а разницу обещала вернуть, начиная с сезона 2023/24. Набежала сумма около 20 млн евро, которую хавбек прощать не собирается. МЮ проинформирован о ситуации, поэтому трансфер окончательно встал на паузу.

Напомним, 3 года назад Барса отдала Аяксу за де Йонга 86 млн евро. В прошлом сезоне полузащитник провел 45 матчей, в которых оформил 4 гола и 5 ассистов.

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