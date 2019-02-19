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Трансфер Че Че в Сан-Паулу под угрозой срыва

13:04 191 Читати українською
Трансфер Че Че в Сан-Паулу под угрозой срыва
Че Че / ФК Динамо

Сан-Паулу может не хватить денег на переход хавбека Динамо.

По информации 1news.com.br, Сан-Паулу, которое ранее активно интересовался бразильским "динамовцем", скорее всего откажется от идеи приобретения Че Че из-за трудного финансового положения.

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Кроме этого, руководство Динамо довольно выступлениями бразильца и не планирует продавать полузащитника, который только летом переехал в Киев. К слову, портал Transfermarkt оценивает Че Че в 5 млн евро.

В текущем сезоне Че Че сыграл за Динамо 15 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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