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Трансфер Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед попал под рассмотрение ФИФА

20:24 66 Читати українською
Трансфер Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед попал под рассмотрение ФИФА
Бруну Фернандеш / Getty images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал яблоком раздора для его бывших клубов.

Руководство Сампдории обратилось к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой расследовать переход полузащитника Бруну Фернандеш из лиссабонского Спортинга в Манчестер Юнайтед, сообщает Mundo Deportivo.

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Фернандеш выступал за Сампдорию в сезоне 2016/17, после чего был продан в Спортинг. Итальянский клуб заявляет, что "зелено-белые" должны выплатить им 10% (около 4,6 млн евро) от суммы трансфера футболиста в Манчестер Юнайтед. Иск генуэзцев направлен только к Спортингу, к Манчестер Юнайтед претензий нет.

К слову, после перехода в Манчестер Юнайтед Фернандеш принял участие в девяти матчах, в которых 25-летний португалец забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Англия Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
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