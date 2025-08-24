Форвард Байера Виктор Бонифейс не перейдет в Милан.

Милан решил отказаться от аренды Виктора Бонифейса после медицинского осмотра. Об этом информирует Kicker. Сообщается, что во время теста на физическую подготовку на севере Италии у нападающего обнаружились отклонения в состоянии правого колена.

Вероятно, они усилились из-за индивидуальной программы тренировок, которую нигерийский игрок проходил с частным тренером летом перед началом предсезонной подготовки.

Ранее Байер и Милан договорились об аренде форварда с правом выкупа. Таким образом, Бонифейс вынужден будет вернуться в Германию.

Ранее Виктор дважды за свою карьеру получал разрыв крестообразных связок.

