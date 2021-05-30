Переход форварда Сассуоло Жереми Бога в Шахтер оказался на грани срыва, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Шахтер получил серьезного конкурента в борьбе за Бога

"Черно-зеленые" требуют за свою звезду, которую наставник "горняков" Роберто Де Дзерби очень хочет видеть в своей новой команде, 40 млн евро. В донецком клубе считают такую ​​сумму слишком завышенной.

Напомним, на Бога, кроме Шахтера, также претендует Аталанта, которая ищет замену Йосипу Иличичу в связи с интересом к нему со стороны Милана и Лацио.

К слову, Жереми выступает за Сассуоло с 2018 года. В прошлом сезоне 24-летний игрок провел в Серии А 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллионов евро.

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