– Сегодня очень много украинских футболистов играют в Европе. Что думаете по поводу трансфера Судакова в Бенфику? Подходит ли ему эта команда?

– Думаю, да. Знаю Судакова еще со времен, когда он был парнем в академии, и очень радуюсь его прогрессу. Конечно, это хорошо для него и, дай Бог, чтобы все получилось в Бенфике, чтобы он продолжал идти дальше. Все зависит от самого футболиста. Это может быть трамплин в еще более сильный чемпионат.

– Шахтер также продал Кевина. Не рано ли он уехал?

– Главное, чтобы не было поздно. Шахтер на эти места уже взял молодых перспективных бразильцев, и не думаю, что у них будут проблемы.

– Кроме Судакова, вы должны помнить парнем и Мудрика..

– Да-да, очень хорошо его помню. Опять же, чтобы рассуждать об этой ситуации с допингом, надо знать, о чем говорить. Когда читаешь прессу – это одно, а что там происходит на самом деле, я не знаю. Конечно, жаль, что он не играет. Хороший перспективный парень с сумасшедшим талантом.

Можно ли восстановить карьеру после такой павзы? Все будет зависеть от него. Будет время, и главное, чтобы он работал над ментальностью. Тогда все получится, – заявил Эдмар в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Георгий Судаков отправился в аренду в Бенфику с опцией обязательного выкупа. Сумма трансфера составит более 30 млн евро с учетом всех бонусов.

