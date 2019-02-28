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"Трамп сделал для США больше, чем мы могли себе представить", – Эллардайс похвалил президента США

16:20 34 Читати українською
"Трамп сделал для США больше, чем мы могли себе представить", – Эллардайс похвалил президента США
Сэм Эллардайс / Sky Sports

Английский футбольный тренер Сэм Эллардайс одобрительно отозвался о политике президента США Дональда Трампа и раскритиковал Великобританию.

"Трамп сделал для США больше, чем мы могли себе представить. Он разобрался с экономикой – она процветает. У нас же полный беспорядок. Мы выглядим глупо в политике. Мне стыдно.

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Он ведь бизнесмен. Он знает, когда самое время заключить сделку, а когда не нужно этого делать. Он знает, когда нужно делать, а когда можно немного поиграть", – цитирует Эллардайса talkSPORT.

Теги
Англия Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс Дональд Трамп
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