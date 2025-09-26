Президент США Дональд Трамп заявил, что может изменить место проведения некоторых матчей чемпионата мира-2026, если посчитает ситуацию в американских городах-хозяевах “опасной”.

"Эти города (Сиэтл и Сан-Франциско) управляемые левыми экстремистами, которые не знают, что делают. Мы позаботимся, чтобы матчи могли состояться в безопасных условиях. Если мы посчитаем, что какой-то город может быть хоть немного опасным для проведения ЧМ, мы перенесем (матч) в другой город.

Как вы, наверное, знаете, после Вашингтона мы отправляемся в Мемфис и другие города (речь идет о последовательном развертывании Нацгвардии). Очень скоро поедем в Чикаго. Это будет безопасно для чемпионата мира. Если я решу, что это опасно, мы перенесем матч в другой город. Мы не позволим проводить поединки в опасных условиях. Несколько скорректируем даты. Но надеюсь, что все пройдет хорошо и нам не придется переносить матчи", –цитирует Трампа L'Equipe.

Напомним, что ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля. Стоит заметить, что Сиэтл и Сан-Франциско должны были бы принять шесть игр.

