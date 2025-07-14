Президент США Дональд Трамп лично побывал на финале Клубного чемпионата мира-2025, который прошел на стадионе MetLife в Нью-Джерси. В решающем матче встречались ПСЖ и Челси. Победу одержала английская команда, сенсационно разбив фаворитов турнира со счетом 3:0.

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Трамп прибыл на игру вместе с первой леди Меланией и присутствовал в VIP-ложе вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Появление президента вызвало смешанные эмоции – стадион встретил его как овациями, так и одиночными свистками, когда он появился на экране. Этот визит имеет особый символизм – ровно год назад Трамп пережил покушение на жизнь во время предвыборной кампании в Пенсильвании.

Трамп возглавляет специальную рабочую группу Белого дома по подготовке к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В мае он назначил исполнительным директором группы Эндрю Джулиани – сына бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который уже работал в его предыдущей администрации. В команду также вошел советник ФИФА Карлос Кордейро, который назначен старшим советником рабочей группы.

"Эта группа поможет сделать турнир крупнейшим, лучшим и самым безопасным в истории футбола", – заявил Трамп на заседании с Инфантино и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня в Мехико, а финал состоится 19 июля именно на MetLife Stadium.

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