Президент США Дональд Трамп сообщил, когда и где должна состояться жеребьевка исторического чемпионата мира, который пройдет сразу в трех странах.

Дональд Трамп в овальном кабинете сделал объявление о ЧМ-2026 – жеребьевка Мундиаля состоится 5 декабря в Вашингтоне в Кеннеди-центре, передает The Athletic.

Отмечается, что президент США почти наверняка будет играть роль в этом мероприятии, который является не только процедурой, но и шоу. Обычно там проходят музыкальные выступления и речи, прежде чем команды будут распределены с помощью запечатанных сфер из корзин в свои группы Чемпионата мира.

Стоит напомнить, что чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый чемпионат мира с участием 48 команд, а также первый турнир, хозяевами которого станут сразу три страны. Матчи ЧМ-2026 будут принимать 16 стадионов – 11 в США, 3 в Мексике, 2 в Канаде.

