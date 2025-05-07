Глава Соединенных Штатов высказал абсурдную идею во время первого заседания рабочей группы по подготовке к турниру, который состоится в США, Канаде и Мексике. С 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Согласно нынешним правилам, национальная команда России не будет участвовать в ЧМ-2026, отбор к которому начался еще в сентябре 2023-го.

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Как сообщает BBC, во время встречи Трамп, сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, выразил удивление относительно того, что Россия исключена из турнира. "Я не знал этого. Действительно?" – спросил Трамп. "Да, сейчас они отстранены. Но мы надеемся, что наступит мир, и тогда Россию можно будет снова допустить", – ответил Инфантино. "Это возможно. Это могло бы стать хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Каждую неделю погибает пять тысяч молодых людей – это невероятно", – прокомментировал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение об участии России принадлежит Инфантино: "Это его компетенция. Я к этому не имею отношения". Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также присутствовал на заседании, заявил, что США открыты для болельщиков со всего мира, однако после завершения турнира они должны будут вернуться домой. "Мы ожидаем гостей из почти 100 стран. Мы рады их видеть, рады, что они будут праздновать и смотреть футбол. Но когда турнир завершится – им придется уехать", – сказал Вэнс.

Напомним, что США будут принимать 78 из 104 матчей Мундиаля, включая финал. Между тем уже в следующем месяце в стране стартует клубный чемпионат мира, который пройдет на 12 аренах. По предварительным оценкам, турнир посетят около двух миллионов иностранцев. Как отметила руководительница Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм, уже начата обработка документов и виз для гостей: "Это станет определенной репетицией перед чемпионатом мира – все процессы уже запускаются".

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