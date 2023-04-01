Трое игроков "фиолетовых" попытались овладеть трактором, который стоял рядом с тренировочным полем.

"Лига фермеров", – Мбаппе тонко ответил всем, кто смеется над чемпионатом Франции.

Фарес Шаиби сел за руль, а Закария Абухляль взял на себя функции штурмана. Сдвинуть с места оказалось не такой простой миссией. На помощь прибежал Логан Кошта, но и он не сразу разобрался в рычагах и педалях требовательного транспорта. С горем пополам парням удалось проехать несколько метров, чтобы гордо сделать фотографию с трактором.

Игроки Тулузы могут немного расслабиться, поскольку команда беззаботно идет в середине таблицы Лиги 1. Напрячься нужно 6 апреля в полуфинале Кубка Франции против Аннеси.

30-летний тренер без лицензии пять месяцев не проигрывал в Лиге 1: кто он – этот фанат Football Manager и Вест Хэма?