Поединок 23-го тура Лиги 2 (четвертый дивизион) Порт Вэйл – Солфорд в какой-то момент оказался под угрозой срыва.

Защитник хозяев Коннор Холл во время подачи со штрафного настолько отчаянно пытался спасти свою команду от пропущенного мяча, что погнул ворота. Футболист влетел в штангу своим телом и согнул металлический каркас.

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Починить ворота своими силами не удалось. Пришлось вызвать на помощь трактор. Только так сштангу выровняли, и матч продолжился. В конце концов, Порт Вэйл это не очень помогло. Вскоре Солфорд забил единственный гол в матче и отпраздновал победу.