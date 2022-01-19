Трактор спас матч чемпионата Англии – футболист рисковал здоровьем, согнув ворота
13:04 - Читати українською
Поединок 23-го тура Лиги 2 (четвертый дивизион) Порт Вэйл – Солфорд в какой-то момент оказался под угрозой срыва.
Защитник хозяев Коннор Холл во время подачи со штрафного настолько отчаянно пытался спасти свою команду от пропущенного мяча, что погнул ворота. Футболист влетел в штангу своим телом и согнул металлический каркас.
Сарри получил тяжелый удар от игрока Удинезе – с тренера Лацио даже слетели очки
Починить ворота своими силами не удалось. Пришлось вызвать на помощь трактор. Только так сштангу выровняли, и матч продолжился. В конце концов, Порт Вэйл это не очень помогло. Вскоре Солфорд забил единственный гол в матче и отпраздновал победу.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter