Игрок молодежной системы Боавишты скончался во вторник, потеряв сознание в начале тренировки на спортивном комплексе Бесса в Порту. Как информирует Jornal de Notícias, ребенок вышел на поле незадолго до инцидента и делал разминку, когда у него произошла остановка сердца и дыхания. Причины происшествия пока не установлены.

7-летнему мальчику немедленно оказали помощь медицинские бригады клуба, а затем сотрудники скорой медицинской помощи и реанимационной машины, однако в конечном итоге он не выжил. В больнице констатировали его смерть.

После инцидента Боавишта отменила все тренировки, запланированные на вторник, и объявила, что для сопровождения семьи молодого спортсмена направлена группа технической координации.

Добавим, что Боавишта – это легендарная для Португалии команда. "Пантеры" становились чемпионами страны в сезоне 2000/01, а также пять раз выигрывали Кубок Португалии. Клуб часто встречался в еврокубках с Динамо, Шахтером и Ворсклой.

