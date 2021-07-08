Континентальное первенство подарило нам не только феерию автоголов, но и курьезные взятия ворот. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает голы, которые точно останутся в истории Евро-2020.

В основном гол – это вершина магии комбинаций и командного взаимодействия. Но иногда ошибка одного футболиста может привести к голу, который в социальных сетях обозначают смайликом "фейспалм".

Испания – Хорватия, автогол Унаи Симона

Игра ногами сегодня является обязательным пунктом скиллсета любого голкипера. Вратарь сборной Испании Унаи Симон уверенно играл не только на линии, но и в комбинациях с защитниками. Но матч с Хорватией подарил ему большое испытание характера.

Простой пас назад на голкипера – довольно распространенное решение при жестком прессинге. Но Симон не сумел укротить мяч, который предательски обошел его ногу и закатился в сетку ворот. К счастью, партнеры поддержали своего голкипера и вырвали победу, что изрядно помогло ему справиться с психологическим ударом.

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Шотландия – Чехия, чудо-гол Патрика Шика

Патрик Шик на Евро-2020 стал настоящим снайпером сборной Чехии и настрелял аж 5 голов. Один из них стал настоящим шедевром и может претендовать на звание лучшего гола турнира.

What a goal from Patrik Schick.

Czech 2 : 0 Scotland



cc: @M26AL7 pic.twitter.com/QSdkM1epjD — Sika_no_Ashi (@ealehn) June 14, 2021

Удачный отскок мяча выглядел как подарок для быстрой атаки. Но чешский форвард увидел выход вратаря, не побоялся рискнуть и с центра поля отправил мяч в ворота. Точность Шика не подвела – команда одержала уверенную победу, а его гол футбольный мир будет обсуждать еще очень долго.

Испания – Словакия, автогол Мартина Дубравки

Фортуна капризная, но справедливая, поэтому вернула Испании "долг". Ее жертвой стал голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка, который никогда не забудет свой автогол, положивший начало разгрому его команды со счетом 0:5.

После дальнего выстрела мяч попал в перекладину и завис в воздухе. Казалось, ничего не помешает опытному голкиперу справиться с мячом. Но Мартин не рассчитал собственного прыжка и траектории полета мяча, поэтому волейбольным ударом не перевел сферу на угловой, а загнал ее в собственные ворота. После фейла вратаря уверенность команды пошатнулась, что позволило испанцам поиздеваться над соперником и помочь сборной Украины пробиться в 1/8 финала Евро-2020.