Лацио на своем поле удержал ничью против Брюгге. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Хозяева открыли счет в матче уже на 12-й минуте – Симон Миньоле среагировал на выстрел Луиса Альберто и отбил сферу, однако первым на добивании был Карлос Корреа. Через три минуты бельгийцы усилиями Руда Вормера отыгрались – опять судьбу момента решило добивание. В середине тайма Чиро Иммобиле с пенальти вывел Лацио вперед.

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В конце первой сорокапятиминутки украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь увидел перед собой вторую желтую карточку за грубую игру (первую он получил в самом начале матча за задержку соперника) и оставил команду в меньшинстве.

В середине второго тайма Ханс Ванакен сумел восстановить равновесие в матче, однако на большее подопечных Филиппа Клемана не хватило. Как следствие, Лацио вышел из группы, а команда украинца продолжит выступления весной в Лиге Европы.

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