Уверенная работа голкиперов – такое же украшение футбола, как и красивые голы. Но иногда мастерство подводит стражей ворот, что приводит к курьезным голам. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает наиболее яркие ошибки вратарей на Евро.

Вратарские ошибки всегда неприятные, особенно, когда случаются в самый ответственный момент. История Евро знает случаи, когда секундная потеря голкипером концентрации становилась причиной отчаяния команды.

Луис Арконада Евро-1984, финал Франция – Испания

Финал континентального первенства 1984 года останется в памяти Луиса Арконады на всю жизнь. "Осьминог", который всегда выручал команду в самый сложный момент, не справился с простым дальним ударом Платини, который стоил команде трофея.

Легенда французов, пробивая штрафной, решил попасть в дальний угол, где стоял Арконада. Мяч полетел прямо в руки голкиперу, и казалось, что никаких трудностей не возникнет. Но Луис забросил мяч в собственные ворота, подарив французам трофей и записав в футбольную историю "гол Арконады".

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Филипп Де Вильде, Евро-2000, матчи против Швеции и Турции в группе В

Турнир стал для опытного бельгийского голкипера Филиппа Де Вильде настоящим кошмаром. Ошибки вратаря стоили команде места в плей-офф.

Раньше игра ногами никогда не была сильным местом голкиперов. В матче против Швеции Филипп решил оспорить этот факт и мастерски обыграть нападающего.

Впрочем, что-то пошло не так: вратарь запутался в собственных ногах и подарил мяч форварду перед пустыми воротами. К счастью для него, в итоге команда победила со счетом 2:1.

Трагедия повторилась в решающем матче с Турцией. Де Вильде неуверенно сыграл на выходе и позволил нападающему головой направить мяч в сетку, что стоило бельгийцам выхода в плей-офф.

Петр Чех, Евро-2008, Чехия – Турция

Ошибки не обходят даже звездных голкиперов. Матч против Турции складывался для чехов более чем удачно – комфортное преимущество 2:0. Но турки не собирались опускать руки и даже сравняли счет.

И если в первом голе вины Чеха нет, то второй мяч стал для него болезненным. Петр сыграл на выходе, но не сумел удержать сферу в руках и выпустил ее прямо на ногу футболиста соперника. К счастью, партнеры подстраховали своего вратаря и забили третий гол, стерев из его памяти это ужас.

Джо Харт, Англия – Исландия, Евро-2016

Сенсационная сборная Исландии сумела пройти Англию в 1/8 финала турнира, и помог этому в значительной мере Джо Харт. Команды выдали сумасшедший старт – уже на 6-й минуте счет был 1:1.

Через 10 минут Сигторссон вывел свою команду вперед. Форвард пробил из пределов штрафной, но удар получился не слишком сильным. Впрочем, этого было достаточно. Харт не сумел сгруппироваться и справиться с ударом, а "Три льва" бесславно покинули турнир.