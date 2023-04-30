Выход на замену в поединке против Барселоны (0:4) вполне может оказаться роковым для 41-летнего ветерана, сообщает Marca.

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Хоакин предупредил о завершении карьеры и надеялся побить рекорд Субисарреты по матчам в Примере (622). Для этого хавбеку Бетиса нужно сыграть в каждом туре до конца нынешнего розыгрыша. Пеллегрини выпустил хавбека на концовку, однако тот получил травму в отчаянной попытке дотянуться до мяча. Предыдущий вердикт врачей неутешителен – растяжение связок колена, которое может выбить ветерана до конца сезона.

В своей карьере Хоакин успел также поиграть за такие команды, как Валенсия, Малага и Фиорентина. В его активе 52 матча и 4 гола за сборную Испании. Полузащитник выигрывал три Кубка Испании – дважды с Бетисом и один раз с Валенсией. Если легенда больше не выйдет на поле, то остановится на отметке 617 матчей в рамках Примеры.

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