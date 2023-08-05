"Все нормально, это жизнь. После игры первого тура было много позитивных разговоров. И в команде слышал это. Имею в виду нашу игру против Динамо. Просил ребят забыть тот матч. Мы действительно неплохо выглядели, хоть и проиграли 1:4. Подчеркивал, что следующий поединок будет тяжелее. Так и произошло.

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Физически увидел, что ребята не в той форме. Это, в первую очередь, проблема главного тренера. Где-то усталость сказалась на результате – был очень тяжелый переезд из Киева поездами. А сегодня не проявили характер. Возможно, еще сказалось отсутствие Александра Бандуры. Вратарь – это половина команды.

До перерыва была равная игра, но мастерство футболистов ЛНЗ привело к первому голу. Мы перестроились уже после перерыва. Поменяли тактическую схему, начали неплохо, но пропустили второй мяч, и ребята начали раскрываться. На контратаке нас поймали, и Наумец забил третий гол. Трагедии не произошло. Досадное поражение, но готовимся дальше", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.

Напомним, после двух поражений закарпатцы идут последними в турнирной таблице УПЛ. Следующий поединок Шаран в Ко проведут через неделю, 13 августа, против СК Днепр-1.

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