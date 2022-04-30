Турецкая Суперлига, 35 тур

Трабзонспор – Антальяспор – 2:2

Голы: Корнелиус, 3, Токоз, 62 – Ндао, 51, Райт, 80

Нереализованный пенальти: Фреди, 56(А)

Для оформления титула хозяевам хватало и ничьей, хотя соперник был непростым. Антальяспор под руководством Нури Шахина недавно проиграл спарринг Шахтеру, однако в чемпионате идет мощно – 12 туров подряд без поражений.

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Основа Трабзонспора могла похвастаться 34-летним Мареком Гамшиком, а вот у соперника вышли двое экс-"горняков" – Фернандо и Луис Адриано. Начало сложилось для лидера чемпионата вполне удачно, и уже на 3-й минуте Корнелиус открыл счет. "Черноморский шторм" продержался до перерыва, но потом едва все не пошло коту под хвост.

Ндао восстановил равновесие, а очень скоро Антальяспор заработал пенальти. Трабзонспор спас голкипер, вытащивший удар ангольца Фреди. Через 5 минут стало еще лучше, когда Токоз повторно вывел хозяев вперед. Гол Райта вряд ли испортил им настроение – задача-минимум была выполнена. Трабзонспор за 3 тура до финиша гарантировал себе титул чемпиона Турции, которое стало для "Черноморского шторма" седьмым в истории и первым с 1984 года.

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