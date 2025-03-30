Трабзонспор пытался подписать 25-летнего вингера прошлым летом, однако их предложение не устроило житомирский клуб. Впрочем, Полесье может рассмотреть продажу своего лидера летом, сообщает Sporx.

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Отмечается, что Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов довольны своим положением в клубе, поэтому это может поспособствовать будущему переходу Назаренко в состав "бордово-синих".

Сейчас Трабзонспор занимает 9-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 36-ю очками. В нынешнем сезоне Александр Назаренко провел 25 матчей за Полесье, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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