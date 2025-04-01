Сикан не смог оправдать ожиданий, которые на него возлагал Трабзонспор. Об этом информирует Fotomac. В 10 матчах во всех турнирах форвард так и не сумел забить ни одного мяча.

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При этом сообщается, что в некоторых матчах украинец выступал не на своей родной позиции в центре нападения, а играл на фланге. Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке отдаёт предпочтение конкурентам Сикана – Дестану и Банза.

Напомним, что Даниил перешёл в Трабзонспор из Шахтёра за 6 млн евро, что является одним из самых дорогих трансферов в истории клуба.

Цвета команды также защищают украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов.

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