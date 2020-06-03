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Трабзонспор отстранили от еврокубков – Манчестер Сити получил компаньона по несчастью

19:56 98 Читати українською
Трабзонспор отстранили от еврокубков – Манчестер Сити получил компаньона по несчастью
Фото ФК Трабзонспор

Еще один клуб пострадал из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Трабзонспор на один сезон дисквалифицирован от участия в еврокубках, сообщает BBC.

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Турецкий клуб еще прошлым летом "прогорел" на нарушении правил ФФП, но УЕФА заключил с Трабзонспором мирное соглашение, которое клуб не выполнил. Команда пропустит один из еврокубковых турниров в сезоне 2020/21 или 2021/22.

После 26-ти туров чемпионата Турции Трабзонспор лидирует, что позволяет команде претендовать на место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, зо похожее нарушение УЕФА отстранил Манчестер Сити на 2 года от еврокубков, команда Зинченко подала апелляцию.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Трабзонспор Трабзонспор УЕФА Турция Финансовый fair-play
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