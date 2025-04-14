13 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Турции состоялся матч между Трабзонспором и Ризеспором, в котором хозяева одержали важную победу со счетом 2:0.

Зубков отреагировал на свой дубль в Турции: "Я должен был сделать хет-трик"

Одним из главных героев встречи стал Александр Зубков, который вышел в стартовом составе и оформил дубль, помог своей команде добиться успеха.

Трабзонспор поделился атмосферным фото с украинским вингером в социальных сетях, подписав его как "Star of the Night", что в переводе означает "Звезда ночи".

Напомним, этом сезоне на счету Зубкова уже 11 матчей за Трабзонспор во всех турнирах, пять забитых голов и один ассист. Украинец присоединился к команде зимой, перейдя из Шахтера.

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