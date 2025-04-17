Несколько украинских футболистов могут сменить клубную прописку этим летом.

Турецкий Трабзонспор доволен вкладом украинских игроков в нынешний сезон и рассматривает возможность подписания еще нескольких футболистов из Украины, сообщает Fotomac.

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В клубе высоко оценивают адаптацию Арсения Батагова, Александра Зубкова и Даниила Сикана. Особенно отмечают прогресс Зубкова, который стал одним из ключевых игроков команды.

По информации источника, летом руководство планирует возобновить переговоры с Шахтером по трансферу Артема Бондаренко, а также имеет на карандаше других украинских игроков, имена которых пока остаются в тайне.

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