Турецкий клуб вернулся к варианту подписания Бондаренко, сообщает Kuzey Ekspres. Трабзонспор пытался оформить переход еще зимой, однако не смог договориться с Шахтером по финансовым вопросам сделки.

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Президент Трабзонспора Эртугрул Доган планирует провести переговоры с донецким клубом. Турки готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро, В то же время "горняки" хотят получить за футболиста 12 миллионов. Трабзонспор будет готов повысить свое предложение летом, но ждет в ответ снижения требований от Шахтера. Отмечается, что главный тренер "бордово-синих" Фатих Текке также заинтересован в подписании хавбека.

Напомним, за Трабзонспор уже выступают трое украинских футболистов: нападающий Даниил Сикан, полузащитник Александр Зубков и защитник Арсений Батагов. Зубков и Сикан перешли в турецкий клуб зимой из состава Шахтера.

В нынешнем сезоне Артем Бондаренко провел 34 матча за свой клуб, забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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