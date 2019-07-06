Трабзонспор могут исключить из еврокубков на два сезона

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов может дисквалифицировать Трабзонспор из еврокубков за невыполнение условий по реструктуризации долга.

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов пришла к выводу, что турецкий Трабзонспор не выполнил условий мирового соглашения, которое было заключено в мае 2016 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В качестве санкций Арбитражная палата решила исключить команду из одного розыгрыша еврокубков, в который Трабзонспор пробьется по итогам сезона 2020/21 или 2021/22.

Наказание будет отменено, если до 15 октября 2019-го клуб сможет доказать, что выполнил условия по реструктуризации долга, применение новых национальных правил финансового мониторинга и выполнил условия безубыточности за 2019-й финансовый год.

Если Трабзонспор избежит исключения из еврокубков, он будет оштрафован на 50% призовых за участие в Лиге Европы в сезоне 2019/20.

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