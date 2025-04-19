Трабзонспор одолел Адана Демирспор в матче 32-го тура чемпионата Турции. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2024/25, 32-й тур

Адана Демирспор – Трабзонспор – 0:1

Гол: Банза, 45

В стартовом составе Трабзонспора из всех украинцев в команде вышел лишь Арсен Батагов. Даниил Сикан и Александр Зубков остались на замене. Первый тайм завершился победным счетом для команды из Трабзона – после подачи с углового Банза вывел "команду украинцев" вперед.

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Как оказалось, этот гол так и остался единственным во встрече. Зубков вышел на поле на 57-й минуте, а вот Сикану игрового времени не досталось вообще.

Отметим, что выступление Батагова Sofascore оценила в 7,5 балла (6 выносов, 1 перехват, 2 из 3 выигранных дуэлей и 1 выигранная верховая борьба, а также точность передач – 97%). Зубков за 33 минуты на поле получил оценку 7 за 24 касания мяча, 9 из 11 точных передач (в том числе 3 ключевых паса), 2 точных кросса (из трех) и аж 10 потерь.

Благодаря этой победе Трабзонспор набрал 42 очка и расположился на седьмом месте, а Адана Демирспор с -2 баллами не имеет шансов на сохранение прописки.

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