Довбик близок к переходу в Трабзонспор – именно турецкий клуб является лидером в борьбе за форварда, сообщает fussballtransfers.

Довбик может оказаться в Турции – СК Днепр-1 требует 5 миллионов евро

После Евро-2020 на Артема началась настоящая охота – с интересом к украинцу связывали Гент, Андерлехт, Реал Сосьедад, Марсель, Торино, а также Динамо и Шахтер.

К слову, Довбик в прошлом сезоне провел 27 матчей в составе СК Днепр-1, записав в свой актив 10 голов и 1 ассист. Также Артем отличился забитым мячом в матче 1/8 финала Евро-2020, принеся победу Украине над Швецией.

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