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Трабзонспор хочет подписать Бруно – звезда Львова просит космическую зарплату

10:09 129 Читати українською
Трабзонспор хочет подписать Бруно – звезда Львова просит космическую зарплату
Бруно Дуарте / Фото ФК Львів

Бразилец Бруно Дуарте попал на радары турецкого Трабзонспора.

Лидер Львова заинтересовал гранда Суперлиги, информирует 61trabzonhaber.com.

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Бруно впечатлил Трабзонспор своей игрой в этом сезоне украинской Премьер-лиги. Согласно информации источника, турки готовы предложить игроку зарплату 850 тысяч евро в год. Сам Бруно хочет зарабатывать 1,5 миллиона.

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В сезоне 2018/19 Дуарте отличился 9 голами и 1 ассистом в 29-и матчах УПЛ.

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Трансферы Трабзонспор Трабзонспор Львов Львов Дуарте да Силва Бруно Дуарте да Силва Бруно
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