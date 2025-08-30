Ланс в стартовом мате третьего тура чемпионата Франции переиграл Брест. результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 3-й тур

Ланс – Брест – 3:1

Голы: Товен, 60 (пен), Гилавоги, 79, Томассон, 90+2 – Бальде, 24

Удаления: Маецки, 55 (Брест)

В первом тайме Ланс имел преимущество над Брестом, но "пираты", наделавшие шума в прошлом году в ЛЧ, забили первыми. Бальде воспользовался передачей Камори Думбия.

После перерыва хозяева продолжили давить на соперника. Лансу помогло удаление Маецки. На 60 минуте Товен реализовал пенальти, забив свой первый гол с момента возвращения во Францию. Гилавоги удвоил преимущество, а Томассон поставил точку в матче. Ланс нанес 30 ударов по воротам Бреста за игру, и счет мог бы быть больше.