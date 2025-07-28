Матч Порту и Твенте совсем не соответствовал статусу товарищеского.

Титулованные клубы Португалии и Нидерландов проводили спарринг на Драгау, однако в конце первого тайма произошел серьезный конфликт.

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Новичок Порту Габри Вейга никак не мог остановить рывок Наджи Унювара в центре поля и дважды изрядно прошелся шипами по ногам соперника. Вингер Твенте резко поднялся, началась толкотня и дерганье за футболки. Арбитр потратил несколько минут, чтобы успокоить команды и тренеров. Двое зачинщиков конфликта, конечно, получили по красной карточке.

После перерыва команды наконец вспомнили о футболе. Твенте забил первым, но Порту смог оформить камбек и вырвал победу 2:1.

FC Porto - FC Twente is allesbehalve een 'vriendschappelijk' duel ?



? Naci Ünüvar

? Gabri Veiga#PORTWE — ESPN NL (@ESPNnl) July 27, 2025

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